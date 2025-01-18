Orhan Ak: '3-0 bitebilirdi ama berabere bitti'

Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Orhan Ak, 1-1 biten Amedspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluk için kurulmuş Karagümrük Kulübünde göreve başladığını belirten Ak, dün antrenman yaptıklarını, bugün de maça çıktıklarını ifade etti.



Ak, "Herkesin birbirinden puan alabileceği bir lig süreci yaşıyoruz. Özellikle Amedspor takımı da gerçekten o saygıyı hak ediyor. Özellikle Servet hoca geldikten sonra ciddi bir çıkış yakaladılar. Çok cüretkar oynuyorlar." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmada ilk yarıda çok fırsatlar yakaladıklarını ifade eden Ak, bunun sonucunda 1-0 öne geçtiklerini söyledi. Ak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Amedspor'un ikinci yarı daha coşkulu ve risk alarak üzerimize geleceğini düşündük. Belki daha erken de gol olabilirdi. Biz de 3-0 bile yapabilirdik, o fırsatları da yakaladık ama değerlendiremedik. Zaman zaman üstünlük sağladılar. 40 dakika boyunca bu sahada Amedspor'a karşı taraftarını arkasına almış, son zamanlarda çıkışa geçmiş ve yukarıyı yakalamayı hedefleyen bir takım. Biz de yukarıyı yakalamaya çalışan takımız. Oyuncularımızın özverili ve disiplinli oynamalarından çok memnunum. Son bir dakikada o golü yemek içimizi acıttı. Maçı kazanabilirdik. 1-1 kötü bir sonuç mu? Şu an bizim için değil. Belki kazansaydık Süper Lig için bir adım olacaktı. Önümüzde kendi sahamızda oynayacağımız bir maç var. Onu da kazanıp bugün kazanılan bir puanın değerini ortaya çıkarmak istiyoruz."



