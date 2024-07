Olimpiyatlarda madalya için mücadele verecek olan Filenin Sultanları'nda başantrenör Daniele Santarelli, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.



UTANÇ VERİCİ OLUR



"Bu benim hayatım boyunca peşinden koştuğum bir hayal, bu olimpiyatlardan keyif almak istiyorum ve bunu hak ediyorum. Risk, turnuvaya olması gerektiği gibi yaklaşmamaktır. Herkes bana ilk olimpiyatın neredeyse bir şaşkınlık anı olduğunu ve ne yapmanız gerektiğini anladığınızda çok geç olduğunu söylüyor."



"Ben bu fırsatı kaçırmak istemiyorum, her şeyimi vererek tadını sonuna kadar çıkarmak istiyorum çünkü 43 yıl boyunca bir hayalin peşinden koşup onu dolu dolu yaşayamamak utanç verici olur. Bu spora ve bu yarışmaya o kadar büyük saygı duyuyorum ki her şeyimi vermem gerekiyor."



TÜRKİYE ÖNGÖRÜLEMEZ



"Benim Türkiyem biraz öngörülemez. Bazı kesinlikleri olan bir takım ama aynı zamanda hem olumlu hem de olumsuz birçok soru işareti var. Kadro konusunda büyük zorluklar yaşadığımız Milletler Ligi'nde de gösterdiğimiz gibi, üst düzey performans gösterebilir ve herkesi zorlayabiliriz."



HERKESİ SIKINTIYA SOKABİLECEK TAKIMIZ



"Milletler Ligi'nde en iyi voleybolumuzu oynamadık ama her zaman oradayız, doğru tavırla herkesi sıkıntıya sokabilecek bir takımız. Bununla birlikte bazı anlarda daha sonrasında bedelini ağır ödediğimiz hatalar yapıyoruz. Umarım takım, bazı yönleri geliştirmek ve büyüyebilmek için verdiğim bilgileri algılıyordur."



4 TAKIM BİZDEN DAHA FAZLASINA SAHİP



"Ben bu olimpiyatların sürprizi olmak isterdim. Her şeyden önce tek bir favorisi olmayan, dengeli bir turnuva. İtalya, Brezilya, Çin ve Sırbistan gibi bizden daha tecrübeli, daha donanımlı, daha fazlasına sahip takımlar şüphesiz var. Biz ise Japonya, Amerika ve Polonya ile birlikte özel ve biraz da şaşırtıcı şeyler yapmak için savaşmaya hazırız. Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nden bahsetme konusunda biraz daha tereddütlüyüm çünkü şu anda diğer takımlardan daha az şeye sahip olduklarını düşünüyorum."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU