Ömer Faruk Beyaz: "İlk maçımda malesef sevinemedim"

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, kariyerinin ilk resmi maçına çıkmış olmasına rağmen Trabzonspor'a kaybettikleri için sevinemediğini söyledi.

Ömer Faruk Beyaz: 'İlk maçımda malesef sevinemedim'
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17 Haziran 2020 00:03
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Trabzonspor karşılaşması sonrası kariyerinde ilk resmi maça çıkmış olmasına rağmen kaybettikleri için sevinemediğini söyledi.

Ömer Faruk maçla ilgili açıklamasında "İyi oynadık ama sonuca yansıtamadık. Takım olarak üzgünüz. Süre aldım ama mutlu değilim çünkü kazanamadık. Söyleyecek çok bir şeyim yok. Teşekkür ederim." diye konuştu.

Beyaz, ilk maçına çıkmış olması ile ilgili ise, "İlk maçımda tur atlamak isterdim. İyi ya da kötü benim için bir başlangıç oldu. Bugünü unutmak istiyoruz." sözlerini kullandı.



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