Omar Colley'den sezonun 5 golü

Beşiktaş formasıyla hava toplarında ciddi tehdit yaratabilen Omar Colley bu sezonki 5. golünü kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Omar Colley'den sezonun 5 golü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2023 01:24
Beşiktaş'ı 9. dakikada attığı golle Corendon Alanyaspor karşısında öne geçiren Omar Colley, siyah-beyazlı formayla 5. gol sevincini yaşadı.

Ligde daha önce Pendikspor, Sivasspor ve Samsunspor maçlarında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında da Dinamo Kiev ağlarını havalandırmıştı.

Colley'in daha önce gol attığı 4 maçta Beşiktaş 3 galibiyet elde etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery