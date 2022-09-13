Galatasaray'da Giresunspor, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarında direğe takılan Sergio Oliveira, akıllara Hamit Altıntop'u getirdi.
Altıntop'un 2012-13 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tam 7 şutu direkten dönmüştü. Oliveira, Konyaspor maçında şanssızlığını kırmak için sahada olacak.
3 MİLYON EURO
Portekizli oyuncu sezon başında 3 milyon Euro bedelle alınırken 4 sezon için anlaşıldı.
Altıntop'un 2012-13 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tam 7 şutu direkten dönmüştü. Oliveira, Konyaspor maçında şanssızlığını kırmak için sahada olacak.
3 MİLYON EURO
Portekizli oyuncu sezon başında 3 milyon Euro bedelle alınırken 4 sezon için anlaşıldı.