Oliveira'nın tek rakibi Altıntop!

Galatasaray'da Giresunspor, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarında direğe takılan Sergio Oliveira, Hamit Altıntop'u anımsattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Oliveira'nın tek rakibi Altıntop!
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13 Eylül 2022 12:44
Galatasaray'da Giresunspor, Ümraniyespor, Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçlarında direğe takılan Sergio Oliveira, akıllara Hamit Altıntop'u getirdi.

Altıntop'un 2012-13 sezonunda sarı-kırmızılı formayla tam 7 şutu direkten dönmüştü. Oliveira, Konyaspor maçında şanssızlığını kırmak için sahada olacak.

3 MİLYON EURO

Portekizli oyuncu sezon başında 3 milyon Euro bedelle alınırken 4 sezon için anlaşıldı. 

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