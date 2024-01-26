Olay başkan Rubiales'in cezası onandı!

FIFA, İspanyol kadın milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağında öpen eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in 3 yıl men cezasını onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Olay başkan Rubiales'in cezası onandı!
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26 Ocak 2024 21:33
FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e verilen üç yıl men cezasını onadı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Temyiz Komitesi, duruşma sonrasında Luis Rubiales'in temyiz başvurusunu reddetmeye ve cezayı onamaya karar vermiştir." denildi.

Rubiales'in kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götürme hakkı bulunuyor.

Rubiales, geçen yaz İspanya'nın şampiyon olduğu FIFA Kadınlar Dünya Kupası finali sonrasındaki madalya töreninde milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüş, ardından gelen baskılarla istifa etmişti.

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