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Oladipo ve Pacers, kontrat uzatma konusunda henüz uzlaşamadılar

Indiana Pacers ve Victor Oladipo arasındaki bir sözleşme uzatılmasıyla ilgili görüşmelerin, yavaşladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers ve Victor Oladipo arasındaki bir sözleşme uzatılmasıyla ilgili görüşmelerin, yavaşladığı bildirildi.

İki tarafın bir noktada dört yıllığı 80 milyon dolarlık bir kontrat uzatmasını görüşmesine rağmen, o zamandan bu yana çok az gelişme kaydedildiği açıklandı.

Birkaç rakip takımın, durumu göz önünde tuttukları da eklendi.

Pacers, Myles Turner, Domantas Sabonis ve Malcolm Brogdon'a 2021-22 sezonu için maaşlarında 58 milyon dolar taahhüt etmişti.

Birkaç takımın, geçen sezonki Draft sonrası, Turner için potansiyel takaslar hakkında sorular sorduğunu, ancak Turner'ı Pacers'tan ayırmanın büyük bir teklif gerektireceği izlenimi bulunduğu söylendi.


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