Okçulukta 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nın 7-13 Ekim tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenleneceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçulukta 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
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23 Eylül 2024 23:46
 Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nın Antalya'da yapılacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-13 Ekim tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 2024 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası da 7-8 Ekim tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak.

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