Türkiye Okçuluk Federasyonu, 2024 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nın Antalya'da yapılacağını bildirdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-13 Ekim tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Öte yandan, 2024 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası da 7-8 Ekim tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-13 Ekim tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Öte yandan, 2024 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası da 7-8 Ekim tarihlerinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak.