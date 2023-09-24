Okan Buruk: 'Yüzük nedeniyle giremedi, golü yedik'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Başarılı teknik adam, "Zor bir deplasmanda kazandık. Kendi adımıza, kendi oyunumuzu oynamak istedik. Daha dikine bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne geçtik, daha farklı olabilirdi. Maçın genelinde üstündük. Şanssız bir gol yedik, oyuncu değiştiremedik. Ziyech çıkarken, Zaha'yı oyuna alıyorduk. Ziyech değişiklik için saha dışına çıktı. Zaha tam gireceği zaman hakem parmağındaki yüzüğü gördü. Onu bantlamamış. Onu çıkarmasını istedi. O arada Kerem de yerini değiştiriyordu. Başımıza az gelecek bir şey. Ama bu da bize ders oldu. Abdülkerim Bardakçı solda iyi oynadı. Hakim Ziyech 10 numarada çok iyi oynadı. 3 puanın yanı sıra bunu da gördük. Kaan Ayhan da girdikten sonra Davinson Sanchez ile iyi 2'li oldu." değerlendirmesini yaptı.
"YİNE LİDER BİZİZ"
"Yine lider durumdayız." diyerek sözlerini sürdüren Buruk, "Stadımız doluyor. İnanılmaz ilgi var. Taraftar mutlu, ben de mutluyum. Kulüp transferler için çok fedakarlık yapıyor. Hep beraber kurduk, saha kısmı bana ait. Ben de en iyisini yapmaya, bütün oyuncuları hazır hale getirmeye çalışıyorum." dedi.
"BİR SENEDEN BAMBAŞKA YERDEYİZ"
Okan Buruk, "Transfer dönemizi uzun ve zor geçiyor. Bir taraftan yarışıyoruz. Galatasaray iyi ve güçlü gidiyor. Kazanmaya devam edeceğiz. Sokakta, her yerde insanlar mutlu. Mauro Icardi sembol oldu. Bunları görünce, bir senede Galatasaray'ın bambaşka yere geldiğini görüyoruz. Ben de işin başındaki insan olarak çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
"BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ!"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, RAMS Başakşehir deplasmanının zor olduğunu belirterek, "Geçen haftaki galibiyetlerinden sonra daha moralli bir şekilde çıkacaklarını bekliyorduk. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İlk yarının sonlarına doğru bulduğumuz gol öne geçmemizi sağladı. İkinci yarının belli bölümüne kadar da bizim için iyi giden bir oyun vardı. 2-0 öne geçtikten sonra top hep bizdeydi. Ziyech sakatlanıp çıkarken, 10 kişi kaldık. O dakikada golü yedik. O bizim için bir şansızlıktı. Devamında da yine girdiğimiz pozisyonlar vardı. Maçın geneline baktığımızda bugün kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Önemli üç puan bizim için. Dört maç üst üste kazandık. Şu anda ligde lideriz. Bunu da devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.
"DAHA DA GÜÇLÜ OLACAĞIZ!"
Okan Buruk, yoğun bir tempo içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Bu maç trafiğinin içerisinde kazanarak devam etmek istiyoruz. Hazır olmayan oyuncularımızı da yavaş yavaş takımın içerisine sokmaya çalışıyoruz. En yüksek performanslarını bulduklarında Galatasaray daha da güçlü olacak." ifadelerini kullandı.
"SANCHEZ ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI!"
Okan Buruk, Galatasaray'da ilk maçına çıkan savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in performansından memnun kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Zaten Sanchez maça ilk 11'de başlayacaktı. Nelsson'u dinlendirecektik. Sanchez bence takıma önemli katkı sağladı. Hem hava topları hem de takımı öne doğru çıkartması... İlk maçına göre istekli ve motiveydi. Takıma da arkadan konuşarak önemli destek verdi. Kaan Ayhan da çok iyi oynadı. Abdülkerim'in performansını da çok beğendim. Bir stoper için sol bek oynamak kolay değil. Bence onu da iyi oynadı. Bugün bizim cebimizde kalanlardan birincisi Abdülkerim'in sol bek oynaması, ikincisi de Ziyech'in 10 numara pozisyonunda neler yapabileceğini göstermesi oldu. Bunlar bizim için olumlu geri dönüş oldu."
YABANCI SINIRI İÇİN ÇALIŞTAY!
Buruk, yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili soru üzerine, "Yabancı sınırıyla ilgili belki bir çalıştay olacak. Geçen sene de oldu. Bir çalıştayın bir şeyi değiştireceğini düşünmüyorum. Verilen karara da saygı duyuyorum. Böyle bir karar verilmiş, biz de ona adapte oluyoruz. Kadro yapımızı da ona göre kuruyoruz." şeklinde görüş belirtti.
MONTELLA VE 2024 ŞANSIMIZ
Okan Buruk, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Vincenzo Montella'nın getirilmesi konusunda ise "Bir değişim oldu. Ülkemiz ve milli takım için hayırlısı olsun. Önemli bir şansımız var. Kaybettiğimiz bir şey yok. Ben yüzde 90 bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Çıkma olasılığımız çok yüksek. Ülkemiz için inşallah hayırlısı olur. Yeni hocamıza başarılar diliyorum. Böyle bir karar verildi. Bize düşen destek olmak." açıklamasını yaptı.
"ICARDI GÜN GEÇTİKÇE..."
Sarı-kırmızılı teknik adam, golcü futbolcuları Mauro Icardi'nin fiziksel durumuyla ilgili olarak, "Icardi bizimle sezon başı kampı yapmadı. Takıma çok geç katıldı. Çok hızlı bir şekilde takımın içine soktuk. O da en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz takip ediyoruz. Hem kilosunu verdi hem yağ oranı düştü. Gün geçtikçe daha hazır duruma geliyor. Onun kalitesi, oyun içinde yaptıkları, zekası ve golcülüğü birçok şeyin üstüne çıkıyor. O yüzden gün geçtikçe forma giriyor. Biz de onu hep kullanıyoruz. Bundan sonraki maçlarda belki yorulduğu yerde onu dinlendirme şansımız olabilir." ifadelerini kullandı.
Başarılı teknik adam, "Zor bir deplasmanda kazandık. Kendi adımıza, kendi oyunumuzu oynamak istedik. Daha dikine bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne geçtik, daha farklı olabilirdi. Maçın genelinde üstündük. Şanssız bir gol yedik, oyuncu değiştiremedik. Ziyech çıkarken, Zaha'yı oyuna alıyorduk. Ziyech değişiklik için saha dışına çıktı. Zaha tam gireceği zaman hakem parmağındaki yüzüğü gördü. Onu bantlamamış. Onu çıkarmasını istedi. O arada Kerem de yerini değiştiriyordu. Başımıza az gelecek bir şey. Ama bu da bize ders oldu. Abdülkerim Bardakçı solda iyi oynadı. Hakim Ziyech 10 numarada çok iyi oynadı. 3 puanın yanı sıra bunu da gördük. Kaan Ayhan da girdikten sonra Davinson Sanchez ile iyi 2'li oldu." değerlendirmesini yaptı.
"YİNE LİDER BİZİZ"
"Yine lider durumdayız." diyerek sözlerini sürdüren Buruk, "Stadımız doluyor. İnanılmaz ilgi var. Taraftar mutlu, ben de mutluyum. Kulüp transferler için çok fedakarlık yapıyor. Hep beraber kurduk, saha kısmı bana ait. Ben de en iyisini yapmaya, bütün oyuncuları hazır hale getirmeye çalışıyorum." dedi.
"BİR SENEDEN BAMBAŞKA YERDEYİZ"
Okan Buruk, "Transfer dönemizi uzun ve zor geçiyor. Bir taraftan yarışıyoruz. Galatasaray iyi ve güçlü gidiyor. Kazanmaya devam edeceğiz. Sokakta, her yerde insanlar mutlu. Mauro Icardi sembol oldu. Bunları görünce, bir senede Galatasaray'ın bambaşka yere geldiğini görüyoruz. Ben de işin başındaki insan olarak çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
"BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ!"
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, RAMS Başakşehir deplasmanının zor olduğunu belirterek, "Geçen haftaki galibiyetlerinden sonra daha moralli bir şekilde çıkacaklarını bekliyorduk. Girdiğimiz pozisyonlar oldu. İlk yarının sonlarına doğru bulduğumuz gol öne geçmemizi sağladı. İkinci yarının belli bölümüne kadar da bizim için iyi giden bir oyun vardı. 2-0 öne geçtikten sonra top hep bizdeydi. Ziyech sakatlanıp çıkarken, 10 kişi kaldık. O dakikada golü yedik. O bizim için bir şansızlıktı. Devamında da yine girdiğimiz pozisyonlar vardı. Maçın geneline baktığımızda bugün kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Önemli üç puan bizim için. Dört maç üst üste kazandık. Şu anda ligde lideriz. Bunu da devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.
"DAHA DA GÜÇLÜ OLACAĞIZ!"
Okan Buruk, yoğun bir tempo içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Bu maç trafiğinin içerisinde kazanarak devam etmek istiyoruz. Hazır olmayan oyuncularımızı da yavaş yavaş takımın içerisine sokmaya çalışıyoruz. En yüksek performanslarını bulduklarında Galatasaray daha da güçlü olacak." ifadelerini kullandı.
"SANCHEZ ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI!"
Okan Buruk, Galatasaray'da ilk maçına çıkan savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in performansından memnun kaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Zaten Sanchez maça ilk 11'de başlayacaktı. Nelsson'u dinlendirecektik. Sanchez bence takıma önemli katkı sağladı. Hem hava topları hem de takımı öne doğru çıkartması... İlk maçına göre istekli ve motiveydi. Takıma da arkadan konuşarak önemli destek verdi. Kaan Ayhan da çok iyi oynadı. Abdülkerim'in performansını da çok beğendim. Bir stoper için sol bek oynamak kolay değil. Bence onu da iyi oynadı. Bugün bizim cebimizde kalanlardan birincisi Abdülkerim'in sol bek oynaması, ikincisi de Ziyech'in 10 numara pozisyonunda neler yapabileceğini göstermesi oldu. Bunlar bizim için olumlu geri dönüş oldu."
YABANCI SINIRI İÇİN ÇALIŞTAY!
Buruk, yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili soru üzerine, "Yabancı sınırıyla ilgili belki bir çalıştay olacak. Geçen sene de oldu. Bir çalıştayın bir şeyi değiştireceğini düşünmüyorum. Verilen karara da saygı duyuyorum. Böyle bir karar verilmiş, biz de ona adapte oluyoruz. Kadro yapımızı da ona göre kuruyoruz." şeklinde görüş belirtti.
MONTELLA VE 2024 ŞANSIMIZ
Okan Buruk, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Vincenzo Montella'nın getirilmesi konusunda ise "Bir değişim oldu. Ülkemiz ve milli takım için hayırlısı olsun. Önemli bir şansımız var. Kaybettiğimiz bir şey yok. Ben yüzde 90 bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Çıkma olasılığımız çok yüksek. Ülkemiz için inşallah hayırlısı olur. Yeni hocamıza başarılar diliyorum. Böyle bir karar verildi. Bize düşen destek olmak." açıklamasını yaptı.
"ICARDI GÜN GEÇTİKÇE..."
Sarı-kırmızılı teknik adam, golcü futbolcuları Mauro Icardi'nin fiziksel durumuyla ilgili olarak, "Icardi bizimle sezon başı kampı yapmadı. Takıma çok geç katıldı. Çok hızlı bir şekilde takımın içine soktuk. O da en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz takip ediyoruz. Hem kilosunu verdi hem yağ oranı düştü. Gün geçtikçe daha hazır duruma geliyor. Onun kalitesi, oyun içinde yaptıkları, zekası ve golcülüğü birçok şeyin üstüne çıkıyor. O yüzden gün geçtikçe forma giriyor. Biz de onu hep kullanıyoruz. Bundan sonraki maçlarda belki yorulduğu yerde onu dinlendirme şansımız olabilir." ifadelerini kullandı.