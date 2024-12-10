Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!

Galatasaray, Sivasspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederken 10 kişi elde edilen zaferde öne çıkan futbolcular da vardı.
YENİ JOKER SALLAI
Son iki sezonda bek bölgesinde bir türlü umduğunu bulamayan Okan Buruk bu bölgelere başka pozisyonlardan futbolcu çekiyordu. Geçmişte Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu gibi isimleri kullanan başarılı teknik direktörün son jokeri ise Roland Sallai oldu.
SAĞDA AÇIK VERMEDİ
Macaristan Milli Takımı'nda genellikle santrfor arkasında görev alan Sallai, Sivasspor karşısına dörtlü savunmanın sağında başladı. Galatasaray'dan önceki kariyerinde de üç stoperli kurguda sağ kanat bek olarak görev yapan Macar futbolcu çok yönlülüğüyle transfer edilmişti. Sallai ilk kez dörtlünün sağında görev yapmasına rağmen yerini ve rolünü yadırgamadı. Karşısında Garry Rodrigues gibi sprinter bir oyuncu bulunmasına rağmen sağ kanattan açık vermedi.
İSTATİSTİKLERE YANSIDI
Sivas deplasmanında sağ bek dışında kısa bir süre de olsa sağ stoper, sol bek ve sağ kanatta da görev yapan Sallai'nin başarılı performansı istatistik kağıdına da yansıdı.
Mücadele boyunca 8 top kapan Macar futbolcu girdiği 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanmayı başardı. Yüzde 93'lük pas isabet oranı yakalayan Sallai ayrıca 6 kez de top uzaklaştırdı.
YENİ JOKER SALLAI
Son iki sezonda bek bölgesinde bir türlü umduğunu bulamayan Okan Buruk bu bölgelere başka pozisyonlardan futbolcu çekiyordu. Geçmişte Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu gibi isimleri kullanan başarılı teknik direktörün son jokeri ise Roland Sallai oldu.
SAĞDA AÇIK VERMEDİ
Macaristan Milli Takımı'nda genellikle santrfor arkasında görev alan Sallai, Sivasspor karşısına dörtlü savunmanın sağında başladı. Galatasaray'dan önceki kariyerinde de üç stoperli kurguda sağ kanat bek olarak görev yapan Macar futbolcu çok yönlülüğüyle transfer edilmişti. Sallai ilk kez dörtlünün sağında görev yapmasına rağmen yerini ve rolünü yadırgamadı. Karşısında Garry Rodrigues gibi sprinter bir oyuncu bulunmasına rağmen sağ kanattan açık vermedi.
İSTATİSTİKLERE YANSIDI
Sivas deplasmanında sağ bek dışında kısa bir süre de olsa sağ stoper, sol bek ve sağ kanatta da görev yapan Sallai'nin başarılı performansı istatistik kağıdına da yansıdı.
Mücadele boyunca 8 top kapan Macar futbolcu girdiği 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanmayı başardı. Yüzde 93'lük pas isabet oranı yakalayan Sallai ayrıca 6 kez de top uzaklaştırdı.