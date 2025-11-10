09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-0
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
4-2
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
1-0
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-1
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
2-0
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-2
09 Kasım
Roma-Udinese
2-0
09 Kasım
Inter-Lazio
2-0
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
2-0
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
2-4
09 Kasım
Strasbourg-Lille
2-0
09 Kasım
Lyon-PSG
2-3
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-0
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
1-5
09 Kasım
Metz-Nice
2-1
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-0
09 Kasım
Mallorca-Getafe
1-0
09 Kasım
Valencia-Real Betis
1-1
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
3-0
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
3-1
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-0
09 Kasım
Brentford-Newcastle
3-1
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
4-0
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
1-0
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
3-2
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
2-1
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
3-1
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
2-1

Okan Buruk'un en çok aradığı iki isim!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'ü Kocaelispor maçında çok aradı.

calendar 10 Kasım 2025 08:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'un en çok aradığı iki isim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, Kocaelispor'a mağlup oldu ve ligde milli ara öncesi ilk mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, beklentilerin altında bir performans sergiledi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, bu mücadelede en çok aradığı isimler sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün oldu.

AYNI OYUNCULARLA KAYIP

İki oyuncunun olmamasıyla, arka arkaya zorlu Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi fikstüründe hamle ve rotasyon için eli daralan Okan Buruk, aynı oyuncuları kullanmak zorunda kaldı ve bazı isimlere ekstra yük bindi. Bu da ligde son haftalarda yaşanan 5 puan kaybının ana etkenlerinden biri olarak dikkat çekti.

NE ZAMAN DÖNECEKLER?


Galatasaray'da sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan'ın, milli aranın ardından sahalara geri dönmesi bekleniyor. Sakatlığının ardından ameliyat olmak zorunda kalan Yunus Akgün'ün dönüşü ise daha uzun sürecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
