Okan Buruk'un en çok aradığı iki isim!

Galatasaray, Kocaelispor'a mağlup oldu ve ligde milli ara öncesi ilk mağlubiyetini yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, beklentilerin altında bir performans sergiledi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, bu mücadelede en çok aradığı isimler sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün oldu.
AYNI OYUNCULARLA KAYIP
İki oyuncunun olmamasıyla, arka arkaya zorlu Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi fikstüründe hamle ve rotasyon için eli daralan Okan Buruk, aynı oyuncuları kullanmak zorunda kaldı ve bazı isimlere ekstra yük bindi. Bu da ligde son haftalarda yaşanan 5 puan kaybının ana etkenlerinden biri olarak dikkat çekti.
NE ZAMAN DÖNECEKLER?
Galatasaray'da sakatlığı bulunan İlkay Gündoğan'ın, milli aranın ardından sahalara geri dönmesi bekleniyor. Sakatlığının ardından ameliyat olmak zorunda kalan Yunus Akgün'ün dönüşü ise daha uzun sürecek.
