Okan Buruk'un derbi planı!

Galatasaray, tarihi Liverpool maçının ardından ligde sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Sarı-kırmızılı takımın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool karşısında sahaya çıkan ilk 11'i Beşiktaş derbisinde de bozmayı düşünmüyor.
OSIMHEN'İN DURUMU
Galatasaray'da sakatlığının ardından Liverpool maçıyla ilk 11'de sahaya çıkan Victor Osimhen, 72 dakika sahada kalmıştı. Liverpool maçında zaman zaman yerde kalan ve sakatlık yaşayan Osimhen'in kramp nedeniyle oyundan çıktığı öğrenildi. Nijeryalı yıldızın ciddi bir sorunu bulunmuyor.
Liverpool maçında ilk 11'e geri dönen Osimhen'in, bu kez Süper Lig'de ilk 11'de yer alması bekleniyor.
LEROY SANE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, performansıyla eleştirilen Leroy Sane'yi, Liverpool maçında yedek bıraktı. Alman yıldızın, Beşiktaş derbisinde de yedek kalması ve hamle oyuncusu olması bekleniyor.
Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki ilk 11'i
Sarı-kırmızılı takımın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool karşısında sahaya çıkan ilk 11'i Beşiktaş derbisinde de bozmayı düşünmüyor.
OSIMHEN'İN DURUMU
Galatasaray'da sakatlığının ardından Liverpool maçıyla ilk 11'de sahaya çıkan Victor Osimhen, 72 dakika sahada kalmıştı. Liverpool maçında zaman zaman yerde kalan ve sakatlık yaşayan Osimhen'in kramp nedeniyle oyundan çıktığı öğrenildi. Nijeryalı yıldızın ciddi bir sorunu bulunmuyor.
Liverpool maçında ilk 11'e geri dönen Osimhen'in, bu kez Süper Lig'de ilk 11'de yer alması bekleniyor.
LEROY SANE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, performansıyla eleştirilen Leroy Sane'yi, Liverpool maçında yedek bıraktı. Alman yıldızın, Beşiktaş derbisinde de yedek kalması ve hamle oyuncusu olması bekleniyor.
Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki ilk 11'i