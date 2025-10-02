02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Okan Buruk'un derbi planı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde Liverpool karşısındaki ilk 11'i bozmayı düşünmüyor.

Okan Buruk'un derbi planı!
Galatasaray, tarihi Liverpool maçının ardından ligde sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Sarı-kırmızılı takımın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Liverpool karşısında sahaya çıkan ilk 11'i Beşiktaş derbisinde de bozmayı düşünmüyor.

OSIMHEN'İN DURUMU


Galatasaray'da sakatlığının ardından Liverpool maçıyla ilk 11'de sahaya çıkan Victor Osimhen, 72 dakika sahada kalmıştı. Liverpool maçında zaman zaman yerde kalan ve sakatlık yaşayan Osimhen'in kramp nedeniyle oyundan çıktığı öğrenildi. Nijeryalı yıldızın ciddi bir sorunu bulunmuyor.

Liverpool maçında ilk 11'e geri dönen Osimhen'in, bu kez Süper Lig'de ilk 11'de yer alması bekleniyor.

LEROY SANE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, performansıyla eleştirilen Leroy Sane'yi, Liverpool maçında yedek bıraktı. Alman yıldızın, Beşiktaş derbisinde de yedek kalması ve hamle oyuncusu olması bekleniyor.

Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki ilk 11'i









Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
