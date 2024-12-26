Okan Buruk'tan Zaha ve Zaniolo açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Başarılı teknik adam, Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ve Lyon'a kiralık giden Wilfried Zaha'nın durumlarını değerlendirdi.
Okan Buruk, "Zaha'nın dönme ihtimali yok. Bu sezon bizimle olmayacak ama bizim oyuncumuz. Sezon bitince yine bize geri geliyor." dedi.
Başarılı teknik adam, "Zaniolo çok yetenekli, üst düzey bir oyuncu. 2019'da Başakşehir'e karşı oynamıştı. İnanılmaz yetenekli. Girdiği maçlarda skora katkı veriyor. Bizde kalsa çok kullanırdık hem kanatlarda hem forvette. O da bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sene bizle beraber olma şansı var." sözlerini sarf etti.
Başarılı teknik adam, Atalanta'ya kiralanan Nicolo Zaniolo ve Lyon'a kiralık giden Wilfried Zaha'nın durumlarını değerlendirdi.
Okan Buruk, "Zaha'nın dönme ihtimali yok. Bu sezon bizimle olmayacak ama bizim oyuncumuz. Sezon bitince yine bize geri geliyor." dedi.
Başarılı teknik adam, "Zaniolo çok yetenekli, üst düzey bir oyuncu. 2019'da Başakşehir'e karşı oynamıştı. İnanılmaz yetenekli. Girdiği maçlarda skora katkı veriyor. Bizde kalsa çok kullanırdık hem kanatlarda hem forvette. O da bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sene bizle beraber olma şansı var." sözlerini sarf etti.