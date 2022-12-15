Okan Buruk'tan takıma sürpriz uyarı!

Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Lazio'ya 2-1 kaybeden Galatasaray 'ın dünkü antrenmanında ilk yarım saat basına açık olarak gerçekleşti. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla antrenmana başlayan Sarı Kırmızılılar, basına kapalı bölümde ise çift kale maç yaptı ve yüksek tempoda, kıran kırana bir mücadelenin ortaya çıktığı bildirildi.Galatasaray böylece hazırlık maçları dışındaki günlerde de maç temposundaki çalışmalarını sürdürmüş oldu.Antrenmanın bir bölümünde oyuncularıyla konuşan teknik direktör Okan Buruk, her karşılaşmada aynı oyun düzenini istediğini belirterek, "edi.