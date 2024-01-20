Okan Buruk'tan Kazımcan Karataş sürprizi!

Trabzonspor ile dev bir maça çıkacak Galatasaray'da Okan Buruk, ilk 11'de sürpriz yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Kazımcan Karataş sürprizi!
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20 Ocak 2024 11:59
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Trabzonspor maçı 11'i şekilleniyor.

Okan Buruk'un savunmanın solunda kime şans vereceği merak ediliyordu.

Barış Alper'i sağ kanatta oynatmak isteyen tecrübeli hoca, sol bekte Kazımcan Karataş sürprizine imza atabilir.

Buruk, genç oyuncunun idman performansına göre kararını verecek. Bu gerçekleşirse sol kanatta Kerem olacak.

Zaha'yı kulübede tutacak olan Buruk, 10 numarada ise Mertens'i oynatmayı düşünüyor. 

 
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