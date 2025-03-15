Okan Buruk'tan Emre Belözoğlu'na karşı 4'te 4

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Okan Buruk, Onvo Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı yaptığı lig maçlarının tamamını kazandı.
Okan Buruk, Onvo Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı yaptığı lig maçlarının tamamını kazandı.
Galatasaray altyapısından yetişen ve hem sarı-kırmızılı hem de milli takım formasıyla Türk futbolunun en büyük başarılarını birlikte yaşayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 4. kez birbirine rakip oldu.
Daha önceki maçları 7-0, 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazanan Okan Buruk, dördüncü randevudan da 4-0'lık zaferle ayrıldı.
Toplamda 15 gol atan Buruk'un öğrencileri, kalesini gole kapattı.