Okan Buruk'tan Emre Belözoğlu'na karşı 4'te 4

Okan Buruk, Onvo Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı yaptığı lig maçlarının tamamını kazandı.



Galatasaray altyapısından yetişen ve hem sarı-kırmızılı hem de milli takım formasıyla Türk futbolunun en büyük başarılarını birlikte yaşayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 4. kez birbirine rakip oldu.



Daha önceki maçları 7-0, 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazanan Okan Buruk, dördüncü randevudan da 4-0'lık zaferle ayrıldı.



Toplamda 15 gol atan Buruk'un öğrencileri, kalesini gole kapattı.



