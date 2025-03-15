Okan Buruk'tan Emre Belözoğlu'na karşı 4'te 4

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Emre Belözoğlu'na karşı çıktığı tüm lig maçlarını kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Emre Belözoğlu'na karşı 4'te 4
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15 Mart 2025 00:55

Okan Buruk, Onvo Antalyaspor'u çalıştıran eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'na karşı yaptığı lig maçlarının tamamını kazandı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve hem sarı-kırmızılı hem de milli takım formasıyla Türk futbolunun en büyük başarılarını birlikte yaşayan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerinde 4. kez birbirine rakip oldu.

Daha önceki maçları 7-0, 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kazanan Okan Buruk, dördüncü randevudan da 4-0'lık zaferle ayrıldı.

Toplamda 15 gol atan Buruk'un öğrencileri, kalesini gole kapattı.

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