Okan Buruk: "Kafamız rahat araya girelim"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi takıma uyarılarda bulundu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Kafamız rahat araya girelim'
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21 Aralık 2024 11:47
Son güncelleme 21 Aralık 2024 11:51
Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde rekor üstüne rekor kırarken, sadece Kayseri deplasmanında kazanamadı.

Cim-Bom'un başında ilk olarak 2022-2023 sezonunda Kayserispor deplasmanında 2-1'lik yenilgi gören Buruk, geçen sezonun açılış maçında ise dış sahada golsüz beraberlik yaşamıştı.

Sarı-kırmızılı takımın başında deplasmanda Kayserispor dışındaki bütün takımlara karşı galibiyet gören Okan Buruk müthiş seriler yaşadı ama sadece yarınki rakiplerine karşı rakip sahada kazanamadı. Bu nedenle Buruk üçüncü kez aynı sonla karşılaşmak istemiyor.

"KAFAMIZ RAHAT GİRELİM"

Ligde zor günler geçirmesine karşın Kayserispor'ın sahasında kendilerine zorluk çıkardığını futbolcularına anlatan başarılı teknik adamın, "2 senedir bu deplasmanda kazanamıyoruz. Rakibimizin durumuna aldanmayın. Bu maçtan galibiyetle ayrılarak araya kafamız rahat bir şekilde girelim." dediği öğrenildi.



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