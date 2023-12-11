Okan Buruk: "Hakemlerimizin yanındayız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Hakemlerimizin yanındayız'
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11 Aralık 2023 23:57
Son güncelleme 11 Aralık 2023 23:58
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ve iki kişinin hakem Halil Umut Meler'e saldırısıyla ilgili açıklama yayınladı.

İşte Okan Buruk'un açıklaması:

"Geçmiş olsun... Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, bundan sonraki süreçte tüm hakemlerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum."

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