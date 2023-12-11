Okan Buruk: 'Hakemlerimizin yanındayız'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ve iki kişinin hakem Halil Umut Meler'e saldırısıyla ilgili açıklama yayınladı.
İşte Okan Buruk'un açıklaması:
"Geçmiş olsun... Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, bundan sonraki süreçte tüm hakemlerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum."
İşte Okan Buruk'un açıklaması:
"Geçmiş olsun... Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, bundan sonraki süreçte tüm hakemlerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum."
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