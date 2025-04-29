Okan Buruk, Fatih Terim rekorunun peşinde!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hedefi, üst üste 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim'in rekorunu kırdıktan sonra Avrupa'da takım çalıştırmak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Fatih Terim rekorunun peşinde!
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29 Nisan 2025 10:21
Galatasaray'ın başında geçirdiği son iki sezonda iki kere şampiyon olan Okan Buruk, üçüncü şampiyonluğa da en yakın olan teknik direktör.

Eyüpspor maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, hedefinin daha fazla şampiyonluk olduğunu belirten yerli teknik adamın, Galatasaray'ı 5 sene üst üste şampiyon yapan ilk teknik adam olarak tarihe geçmek istediği belirtildi.

REKOR SONRASI AVRUPA

Fatih Terim'in, 1996-2000 yıllarında Galatasaray'ın başındayken yaşadığı 4 senelik seriyi yakalamak isteyen Buruk, bu seriyi egale etmesinin ardından 5. şampiyonluğu da kazanarak Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.

BAŞKAN KALMASINI İSTİYOR

Yurtdışından Roma başta olmak üzere farklı takımlardan teklif alan Okan Buruk için Başkan Dursun Özbek'in ise tavrı belli.

Özbek, yerli teknik adamın kendi görev süresi boyunca takımda kalmasını istiyor ve bunu istikrar adına en doğru seçim olarak görüyor.



 
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