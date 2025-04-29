Okan Buruk, Fatih Terim rekorunun peşinde!

Galatasaray'ın başında geçirdiği son iki sezonda iki kere şampiyon olan Okan Buruk, üçüncü şampiyonluğa da en yakın olan teknik direktör.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Eyüpspor maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, hedefinin daha fazla şampiyonluk olduğunu belirten yerli teknik adamın, Galatasaray'ı 5 sene üst üste şampiyon yapan ilk teknik adam olarak tarihe geçmek istediği belirtildi.
REKOR SONRASI AVRUPA
Fatih Terim'in, 1996-2000 yıllarında Galatasaray'ın başındayken yaşadığı 4 senelik seriyi yakalamak isteyen Buruk, bu seriyi egale etmesinin ardından 5. şampiyonluğu da kazanarak Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.
BAŞKAN KALMASINI İSTİYOR
Yurtdışından Roma başta olmak üzere farklı takımlardan teklif alan Okan Buruk için Başkan Dursun Özbek'in ise tavrı belli.
Özbek, yerli teknik adamın kendi görev süresi boyunca takımda kalmasını istiyor ve bunu istikrar adına en doğru seçim olarak görüyor.
Eyüpspor maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, hedefinin daha fazla şampiyonluk olduğunu belirten yerli teknik adamın, Galatasaray'ı 5 sene üst üste şampiyon yapan ilk teknik adam olarak tarihe geçmek istediği belirtildi.
REKOR SONRASI AVRUPA
Fatih Terim'in, 1996-2000 yıllarında Galatasaray'ın başındayken yaşadığı 4 senelik seriyi yakalamak isteyen Buruk, bu seriyi egale etmesinin ardından 5. şampiyonluğu da kazanarak Galatasaray'dan ayrılmak istiyor.
BAŞKAN KALMASINI İSTİYOR
Yurtdışından Roma başta olmak üzere farklı takımlardan teklif alan Okan Buruk için Başkan Dursun Özbek'in ise tavrı belli.
Özbek, yerli teknik adamın kendi görev süresi boyunca takımda kalmasını istiyor ve bunu istikrar adına en doğru seçim olarak görüyor.