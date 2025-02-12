Oğuz Çetin, hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Oğuz Çetin, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.
61 yaşındaki futbol adamı, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
Çetin'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.
OĞUZ ÇETİN KİMDİR?
Futbolculuğu döneminde; Sakaryaspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Adanaspor formaları giyen Oğuz Çetin, 8 yıl formasını giydiği Fenerbahçe'de efsane isimlerden biri olmuştu. Futbolculuğu döneminde "İmparator" lakabı takılan 61 yaşındaki Çetin, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 kadrosunun önemli isimlerinden biri olmuştu.
Futbolculuğunun ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük ve antrenörlük de yapan Oğuz Çetin; Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği, Diyarbakırspor, Boluspor, Hazar Lankeran ve Büyükşehir Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevi yürüttü.
A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevi de yapan Oğuz Çetin, son olarak milli takımda 2019-2024 yılları arasında gelişim direktörü olarak görev yapmıştı.
Oğuz Çetin, son dönemde televizyon ekranlarda futbolcu yorumculuğu yapıyordu.
TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
TFF, Oğuz Çetin'in hastaneye kaldırılmasının ardından bir açıklama yaptı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
61 yaşındaki futbol adamı, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
Çetin'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.
OĞUZ ÇETİN KİMDİR?
Futbolculuğu döneminde; Sakaryaspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Adanaspor formaları giyen Oğuz Çetin, 8 yıl formasını giydiği Fenerbahçe'de efsane isimlerden biri olmuştu. Futbolculuğu döneminde "İmparator" lakabı takılan 61 yaşındaki Çetin, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 kadrosunun önemli isimlerinden biri olmuştu.
Futbolculuğunun ardından Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük ve antrenörlük de yapan Oğuz Çetin; Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği, Diyarbakırspor, Boluspor, Hazar Lankeran ve Büyükşehir Gaziantepspor'da teknik direktörlük görevi yürüttü.
A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevi de yapan Oğuz Çetin, son olarak milli takımda 2019-2024 yılları arasında gelişim direktörü olarak görev yapmıştı.
Oğuz Çetin, son dönemde televizyon ekranlarda futbolcu yorumculuğu yapıyordu.
TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
TFF, Oğuz Çetin'in hastaneye kaldırılmasının ardından bir açıklama yaptı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"A Milli Takımımızın eski futbolcusu ve teknik direktörü, uzun yıllar TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünü üstlenen Oğuz Çetin'in yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Oğuz Çetin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
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