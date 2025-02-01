Ognjen Mimovic'e Gökhan Gönül'ün eşinden mesaj!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic'e 77 numaralı formanın verilmesinden sonra daha önce Fenerbahçe'de uzun yıllar bu formayı giyen Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatice Gönül, "77 denilince akla gelen tek isim vardır, dilerim şans getirir kendisine ve hakkını verir formanın." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatice Gönül, "77 denilince akla gelen tek isim vardır, dilerim şans getirir kendisine ve hakkını verir formanın." ifadelerini kullandı.