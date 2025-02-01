Ognjen Mimovic'e Gökhan Gönül'ün eşinden mesaj!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, sarı-lacivertlilerin yeni sağ bek transferi Ognjen Mimovic'in 77 numaralı formayı giymesinin ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ognjen Mimovic'e Gökhan Gönül'ün eşinden mesaj!
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01 Şubat 2025 23:29
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic'e 77 numaralı formanın verilmesinden sonra daha önce Fenerbahçe'de uzun yıllar bu formayı giyen Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatice Gönül, "77 denilince akla gelen tek isim vardır, dilerim şans getirir kendisine ve hakkını verir formanın." ifadelerini kullandı.




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