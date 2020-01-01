Odasında top sektirerek antrenman yapan Butler'a, rahatsızlık şikayeti!

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, odasında karantinadayken top sektirerek çalıştığı için rahatsızlık şikayeti aldığı açıklandı.



Otel odasında karantinadayken bile, Butler çalışmayı kesmedi. Görünüşe göre Butler çok yüksek ses çıkarmıştı ve rahatsızlık şikayeti aldı.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes tarafından bildirildiği üzere, Heat'in kaldığı oteldeki odalardan birinden "aralıklı yüksek sesler" geliyordu. Güvenlik görevlisinin bir telefon aldığı ve kontrol etmeye gittiği, odayı bulup kapıyı çaldığında ise Butler'ı top sürerken ter içinde gördüğü söylendi.



Çalışkanlığı ve iş ahlakıyla bilinen Butler, sezon başlamadan önce, sabah 10'a kadar başlaması planlanmayan ilk Heat antrenmanı için gece 03:30'da uyandığını söylemişti.



