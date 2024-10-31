Nwakaeme'den Fenerbahçe'ye özel hazırlık

2 yıl aradan sonra Trabzonspor'a dönen fakat bir türlü beklenen etkiyi göstereyen Nwakaeme, Fenerbahçe maçına özel hazırlanıyor.

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Nwakaeme'den Fenerbahçe'ye özel hazırlık
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31 Ekim 2024 12:37
2 yıl aradan sonra Trabzonspor'a dönen fakat bir türlü beklenen etkiyi göstereyen Nwakaeme, Fenerbahçe derbisine kilitlendi.

Nijeryalı yıldız, bu maç öncesi özel bir antrenör eşliğinde ekstra antrenmanlar gerçekleştiriyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'ten ilk 11'de forma isteyen Nwakaeme, 40 bin taraftarın önünde eski günlerdeki gibi şov yapmak istiyor.

Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 9 maçın sadece 2'sinde yenilgi gördü.

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