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Nurkic, Portland'ın ilk hazırlık maçında yok

Portland Trail Blazers pivotu Jusuf Nurkic'in, katılım izni alınmadan önce gereken KOVID-19 için güvenlik protokollerini henüz tamamlamadığı için, Trail Blazers'ın ilk hazırlık maçını büyük olasılıkla kaçıracağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers pivotu Jusuf Nurkic'in, katılım izni alınmadan önce gereken KOVID-19 için güvenlik protokollerini henüz tamamlamadığı için, Trail Blazers'ın ilk hazırlık maçını büyük olasılıkla kaçıracağı bildirildi.

Koç Terry Stotts, Nurkic hakkında şunları söyledi:

"Perşembe günü test olduğunda yine negatif sonuç alırsa, Cuma günü temaslı antrenmana geçecek. Oynayacağından şüpheliyim. Ancak teoride, Perşembe günkü testten negatif sonuç alırsa muhtemelen Cuma günü oynamaya uygun olacaktır, ancak oynayacağını sanmıyorum."

Blazers, dört maçlık hazırlık karşılaşmaları programını, Cuma günü Sacramento Kings karşısında açacak. Nurkic, memleketi Bosna-Hersek'ten, diğer takım arkadaşlarından daha geç dönmüştü.

Geçtiğimiz sezon Boşnak pivot, 2018-19 sezonu sırasında yaşadığı ciddi bir bacak sakatlığından dönmüş ve Orlando'da NBA sezonu yeniden başladığında, Blazers ile 13 maçta görev almıştı.


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