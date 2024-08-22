Nuri Şahin'den Mats Hummels açıklaması!

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Mats Hummels'in geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.



Genç teknik adam, Alman stoperin kariyerine oyuncu olarak devam edeceğini söyledi.



Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Hummels'in ilginç mizah anlayışını hiçbir zaman kaybetmemesini diliyorum. Umarım en kısa zamanda teknik direktör olur. Ancak Eylül'den itibaren tekrar futbol oynamaya devam edeceğinden eminim. Nereye gideceğini, nerede oynayacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.



35 yaşındaki stoper, sözleşmesinin bitmesinin ardından bu yaz Borussia Dortmund'dan ayrıldı.



Alman ekibinde 508 maça çıkan Hummels, 38 gol ve 23 asist yaptı.





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