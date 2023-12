Dallas Mavericks'in efsane oyuncusu Dirk Nowitzki, Luka Doncic'in şimdiki kadar iyi olabileceğini asla tahmin etmediğini itiraf etti.



Doncic ve Nowitzki'nin birbirlerinin ligdeki ilk ve son yıllarında takım arkadaşı olmaları, 2018-19 sezonunun Dallas'ta bir çeşit meşaleyi devretme yılı olarak geçmesini sağlamıştı.



Luka meşaleyi başarıyla devralmış olsa da, Nowitzki, 'All The Smoke' isimli podcast'te başlangıçta bunu pek mümkün görmediğini düşündüğünü dile getirdi:



"Kariyerimin sonu pek de hoş değildi. Sıkıntı çekiyorduk ve tanking yapabileceğimizle ilgili söylentiler dolaşıyordu. Küçük bir kıvılcıma ihtiyacımız vardı. O kıvılcımın bu çocuk (Luka) olabileceğini hiç düşünmemiştim.



Antrenman tesisine ilk geldiğinde iri bir çocuktu ama iş görebileceğinden pek emin değildim. Yeterince hızlı mı mıydı? Rakiplerin yanından geçip gidebilecek kadar atletik miydi? Takımdaki herkesin pek çok şüphesi vardı.



Antrenman kampından bir ay önce buluşup birlikte antrenman yaptığımızda, çocuklar onu biraz test edip, kendisine arada sırada faul yapıyorlardı. Bu çocukta özel bir şeyler olduğunu o an görebiliyordunuz.



Gayet havalı, nasıl oynanacağını bilen ve AND1 mixtape'lerindeki gibi paslar atabilen biriydi. Çok iyi bir oyuncu olacağını düşünsek de, şahsen bu seviyeye çıkabileceğini bilemezdim."



Doncic sezonda 31.4 sayı, 8.4 ribaund ve 8.4 asist ortalamaları yakalarken, Mavericks ise 11-8'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda altıncı sırada yer alıyor.





