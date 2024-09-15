Nihat Kahveci'den Jelert'e 'Rüzgar esse sıkıntı yaşar'

Yorumcu Nihat Kahveci 5-0 biten Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası karşılaşmayı değerlendirdi ve dikkat çeken ifadelere imzasını attı. İşte Kahveci'nin açıklamalarından bazı satır başları...
'OSiMHEN'İ BEĞENDİM, BENCİ DEĞİL'
"Osimhen'i hoca bilerek tuttu. Maç ritmi kazansın diye. Takım oyuncusu olmasını, egoist olmamasını ben beğendim. Paslar dağıtıyordu. Fizik olarak eksik görmedim. Son dakikaya kadar koştu, mücadele etti. Ne kadar atlet bir oyuncu olduğunu gösterdi.
'ÇOK GOL ATACAK'
"Sıçraması çok iyi. Çok gol atacağını düşünüyorum. Galatasaraylı futbolcuların pozisyon hazırlaması lazım. Ayrıca defansif anlarda da mücadelesini beğendim."
'JAKOBS'U DA BEĞENDİM'
"Bu arada Jakobs'u, tabii ki rakip Rizespor ama sahanın içerisinde nerede duracağını, ne zaman çıkacağını bilen biri olarak gördüm. Ben ilk maç performansını beğendim. İleride kesmiş olduğu toplarla da işin o tarafını da yapabildiğini gösterdi. Defansif olarak da aksiyonları vardı fakat rakip de Rizespor'du unutmamak lazım"
'RÜZGAR ESSE SIKINTI YAŞAR'
"Bizde oyuncu ilk geldiğinde önce duruşuna bakarlar. Jelert'e bir baktılar, rüzgar esse sıkıntı yaşar. Jakobs öyle değil. Duruşu sağlam, oyun aklı var. Defansif olarak bugün çok zorlanmadı. "
'DAVİNSON OLMAZSA OLMAZ'
"Davinson Sanchez, Galatasaray'da olmazsa olmaz oyunculardan biri. Davinson'un iyi oynaması, Torreira ve Sara'yı rahatlattı."
'OSiMHEN'İ BEĞENDİM, BENCİ DEĞİL'
"Osimhen'i hoca bilerek tuttu. Maç ritmi kazansın diye. Takım oyuncusu olmasını, egoist olmamasını ben beğendim. Paslar dağıtıyordu. Fizik olarak eksik görmedim. Son dakikaya kadar koştu, mücadele etti. Ne kadar atlet bir oyuncu olduğunu gösterdi.
'ÇOK GOL ATACAK'
"Sıçraması çok iyi. Çok gol atacağını düşünüyorum. Galatasaraylı futbolcuların pozisyon hazırlaması lazım. Ayrıca defansif anlarda da mücadelesini beğendim."
'JAKOBS'U DA BEĞENDİM'
"Bu arada Jakobs'u, tabii ki rakip Rizespor ama sahanın içerisinde nerede duracağını, ne zaman çıkacağını bilen biri olarak gördüm. Ben ilk maç performansını beğendim. İleride kesmiş olduğu toplarla da işin o tarafını da yapabildiğini gösterdi. Defansif olarak da aksiyonları vardı fakat rakip de Rizespor'du unutmamak lazım"
'RÜZGAR ESSE SIKINTI YAŞAR'
"Bizde oyuncu ilk geldiğinde önce duruşuna bakarlar. Jelert'e bir baktılar, rüzgar esse sıkıntı yaşar. Jakobs öyle değil. Duruşu sağlam, oyun aklı var. Defansif olarak bugün çok zorlanmadı. "
'DAVİNSON OLMAZSA OLMAZ'
"Davinson Sanchez, Galatasaray'da olmazsa olmaz oyunculardan biri. Davinson'un iyi oynaması, Torreira ve Sara'yı rahatlattı."