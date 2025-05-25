Nigel Hayes-Davis: 'Bizim takımımız bambaşka!'

Fenerbahçe Beko'da Euroleague şampiyonluğu sonrası MVP seçilen Nigel Hayes-Davis, açıklamalarda bulundu.
"TÜM YIL ÇALIŞTIK"
Maçın ardından konuşan Davis, "Son iki yıldır çok çalıştım. Bunun için çalıştım. Bunu aklımıza koymuştuk. Çok mutluyuz. Bunun için tüm yıl boyunca çok iyi çalıştık. Bu harika bir şey, harika!" dedi.
"BİZİM TAKIMIMIZ BAMBAŞKA"
Son olarak Davis, "Biz son ana kadar birlikte oynadık. Harika bir takımımız var. Cuma günü herkes öne çıktı. Bakın bugün bambaşka oyuncular öne çıktı. Bizim takımımız bambaşka!" ifadelerini kullandı.
"TÜM YIL ÇALIŞTIK"
Maçın ardından konuşan Davis, "Son iki yıldır çok çalıştım. Bunun için çalıştım. Bunu aklımıza koymuştuk. Çok mutluyuz. Bunun için tüm yıl boyunca çok iyi çalıştık. Bu harika bir şey, harika!" dedi.
"BİZİM TAKIMIMIZ BAMBAŞKA"
Son olarak Davis, "Biz son ana kadar birlikte oynadık. Harika bir takımımız var. Cuma günü herkes öne çıktı. Bakın bugün bambaşka oyuncular öne çıktı. Bizim takımımız bambaşka!" ifadelerini kullandı.
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