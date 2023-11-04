Nicolas Pepe: ''Yenilmemiş bir rakibi yendik''

Trabzonspor 'un yıldız ismi Nicolas Pepe, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Hafta içinde sıkıntılar yaşadığını söyleyen Pepe, "

Bu hafta biraz ağrılarım oldu ama sağlık ekibiyle üstesinden geldik. Maça başlamam öngörülen bir şey değildi ama oynadım.'' ifadelerini kullandı.

Pepe galibiyetle ilgili olarak, ''Taraftarlarımızı mutlu ettik ve 26 yıllık hasreti bitirdik. Yenilmemiş olan bir rakibi yendik. Bu da bir sonraki maçın önemini arttırdı.

" yorumunu yaptı.