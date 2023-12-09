Nicolas Pepe Afrika Kupası'nı kaçırabilir!

Kayseri maçında sakatlanan Filidişili yıldız Nicolas Pepe Afrika Kupası'nda olmayabilir. İşte sizler için derlediğimiz 9 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Nicolas Pepe Afrika Kupası'nı kaçırabilir!
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09 Aralık 2023 12:13
Trabzonspor'un, Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Nicolas Pepe, ülkesi Fildişi Sahilleri'nde de üzüntüye neden oldu.

Trabzonspor'da 6 maçta gösterdiği performansla yeniden milli takıma çağrılması beklenen Nicolas Pepe'nin sakatlığı planları bozdu.

13 Ocak'ta başlayacak, 11 Şubat'ta bitecek Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi'nin kadrosunda olması beklenen, Pepe'nin sakatlığı milli takıma davet edilme ihtimalini oldukça azalttı.

7 Ocak'ta oynanacak Ankaragücü maçıyla sahalara dönmesi beklenen Pepe'nin tam hazır olmayacağı için milli takıma da çağrılması zor görünüyor.

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