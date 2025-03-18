Nico Paz dönerse Arda Güler gider!

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynayacağımız kritik mücadelede en çok dikkat çeken isim Arda Güler olacak. Real Madrid'de yeterince süre alamaması nedeniyle tartışmaların odağında olan genç yetenek, teknik direktör Vincenzo Montella'nın en güvendiği isimlerden biri.



İtalyan çalıştırıcı, maç temposu eksik olsa da oyun zekâsıyla fark yaratan Arda Güler'e ilk 11'de yer verecek ve ona duyduğu güveni gösterecek.



TRANSFER İDDİASI



İspanyol devinin yaz transfer döneminde dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İtalyan basınına göre Real Madrid, geçtiğimiz yıl Como'ya sattığı Arjantinli 10 numara Nico Paz'ı geri getirmek istiyor.



Sezon boyunca 27 maçta 6 gol, 6 asistle oynayan genç futbolcunun sözleşmesinde geri satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer Real Madrid bu hakkını kullanırsa, Arda Güler için yeni bir ayrılık ihtimali doğabilir.



Milli yıldızımıza talip olan kulüplerin sayısı her geçen gün artarken, Inter'in transfer konusunda en ciddi adaylardan biri olduğu belirtiliyor.



