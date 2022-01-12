NFL takımlarından New York Giants'ta Judge dönemi sona erdi

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) mücadele eden New York Giants'ın, başantrenör Joe Judge ile yollarını ayırdığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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NFL takımlarından New York Giants'ta Judge dönemi sona erdi
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12 Ocak 2022 12:38
Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) mücadele eden New York Giants, başantrenör Joe Judge ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki yıldır takımı çalıştıran 40 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığı kaydedildi. New York ekibinde, genel menajer Dave Gettleman da dört yılın ardından emeklilik kararı almıştı.

Judge yönetiminde 2020 sezonunda 6 galibiyet, 10 mağlubiyet, 2021 sezonunda da 4 galibiyet, 13 mağlubiyet alan New York Giants, Ulusal Futbol Konferansı'na kalamamıştı.

 

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