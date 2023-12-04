Newcastle United'da sakatlık şoku!

Newcastle United'a Manchester United maçında sakatlanan 31 yaşındaki file bekçisi Nick Pope'tan kötü haber geldi.
Daily Maily'in haberine göre; Omzu çıkan İngiliz kalecinin 2 gün içerisinde ameliyata alınacağı belirtildi.
Tecrübeli file bekçisinin geçireceği operasyonun ardından 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Newcastle kalesini 20 maçta koruyan Pope, kalesinde 19 gol görürken 8 maçta da kalesini gole kapadı.
Daily Maily'in haberine göre; Omzu çıkan İngiliz kalecinin 2 gün içerisinde ameliyata alınacağı belirtildi.
Tecrübeli file bekçisinin geçireceği operasyonun ardından 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Newcastle kalesini 20 maçta koruyan Pope, kalesinde 19 gol görürken 8 maçta da kalesini gole kapadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU