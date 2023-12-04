Newcastle United'da sakatlık şoku!

Newcastle United'da Manchester United ile oynadığı maçta sakatlanan 31 yaşındaki kaleci Nick Pope, 4-5 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United'da sakatlık şoku!
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04 Aralık 2023 14:08
Son güncelleme 04 Aralık 2023 15:09
Newcastle United'a Manchester United maçında sakatlanan 31 yaşındaki file bekçisi Nick Pope'tan kötü haber geldi.

Daily Maily'in haberine göre; Omzu çıkan İngiliz kalecinin 2 gün içerisinde ameliyata alınacağı belirtildi. 

Tecrübeli file bekçisinin geçireceği operasyonun ardından 4-5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Newcastle kalesini 20 maçta koruyan Pope, kalesinde 19 gol görürken 8 maçta da kalesini gole kapadı.

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