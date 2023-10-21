İngiltere Premier Lig'de 9. hafta maçında Newcastle United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla Newcastle United oldu.
Ev sahibi Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jacob Murphy, 44. dakikada Anthony Gordon, 45. dakikada Sean Longstaff ve 66. dakikada Callum Wilson kaydetti.
Ligde son üç iç saha maçını kazanan Newcastle United puanını 16'ya yükseltti. Crystal Palace 12 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Newcastle United, Wolverhampton'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'u ağırlayacak. Crystal Palace, Tottenham'ı ağırlayacak.
Ev sahibi Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jacob Murphy, 44. dakikada Anthony Gordon, 45. dakikada Sean Longstaff ve 66. dakikada Callum Wilson kaydetti.
Ligde son üç iç saha maçını kazanan Newcastle United puanını 16'ya yükseltti. Crystal Palace 12 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Newcastle United, Wolverhampton'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'u ağırlayacak. Crystal Palace, Tottenham'ı ağırlayacak.