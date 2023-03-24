Nesibe Aydın, Kayseri'den galibiyetle çıkmayı bildi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'a konuk olan Nesibe Aydın, rakibini 79-70 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın, Kayseri'den galibiyetle çıkmayı bildi
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24 Mart 2023 19:18
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 70-79 yendi.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Alper Özgök, Mehmet Ozan Çakar, Abdullah İlik

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 25, Landrum 11, Burcu Yağan 10, Nisa Yalçın 4, Mısra Albayrak, Şuğranur Hatice Sönmez 12, Mokango 4, Feray Dalkılıç 4

Nesibe Aydın: Hempe 14, Feride Şevval Akalan 9, Thomas 13, Nelson 9, Duygu Özen 2, Gülşah Duman Bıçakçı 17, Derin Yaya 11, İlayda Güner 4

1. Periyot: 19-21

Devre: 30-37

3. Periyot: 51-61

5 faulle çıkan: 38.00 Nelson (Nesibe Aydın)

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