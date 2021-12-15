Nesibe Aydın, deplasmanda kazandı!

Nesibe Aydın, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 32 turunda ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımı ile karşılaştı.



Pecs kentindeki Lauber Dezsö Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini etkili bir oyunla 12-23 üstün geçen Nesibe Aydın, ikinci periyotta da iyi mücadele ederek devreye 32-41 önde girmeyi başardı.



Üçüncü periyotta daha etkili oynayan ev sahibi takım, son çeyreğe skor farkını eriterek 2 sayı geride (45-47) başladı. Başa baş mücadelenin yaşandığı son çeyrekte son dakikaya 68-68 eşitlikle girildi. Karşılaşmanın son dakikasında daha etkili olan Nesibe Aydın, maçı 71-68 kazandı.



Maçın rövanşı 22 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak.





İLGİLİ VİDEO