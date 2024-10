Necla Güngör Kıragası: 'Galatasaray'ın başardığı şeyler çok kıymetli'

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunda Ukrayna ile yapacağı maçlar öncesi medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde düzenlenen medya gününe milli takım teknik direktörü Necla Güngör Kıragası ve oyuncular katıldı.Basın mensuplarına açıklamada bulunan Necla Güngör Kıragası, 25 ve 29 Ekim'de oynanacak karşılaşmalar sonucunda Ukrayna'yı elemeyi hedeflediklerini belirterek "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet kadınlarının en güzel sonucu alarak ülkesini onurlandıracağını ve gururlandıracağını düşünüyorum. Bunun için elimizden gelen her şeyi yağacağız. Bizim için en büyük baskı bu. Ülkemizi gururlandırmak isteyen kadınlar sahaya çıkacak. Cumhuriyet kadını nasıl oluyor, onun örneğini göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Ukrayna karşısında "tarihi" maçlar oynayacaklarını dile getiren Kıragası, sözlerini şöyle sürdürdü:"25 Ekim'de çok önemli bir play-off maçına çıkacağız. Rakibimiz Ukrayna. Sonrasında da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikinci maçımız için Moldova'da olacağız. C Ligi'nde başlayan, 6 maçta hiç gol yemeden birinci olarak grubu tamamladığımız bir süreç. Daha sonra B Ligi'nde 3. sırada girdiğimiz grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off'a kalma başarısı elde ettik. Play-off'ta da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Ukrayna'yı eleyerek play-off 2. turuna ismimizi yazdırmak istiyoruz. Play-off 2. turunda Belçika-Yunanistan galibiyle karşılaşıp Avrupa Şampiyonası'na katılma hedefiyle Kadın Milli Takım tarihinde bir ilki gerçekleştirmek için ülkemizi gururlandıracak bir maça çıkacağız. Bu zorlu süreçte birbirimize kenetlenip devam ediyor olmak çok kıymetli."Son zamanlarda kadına ve çocuğa karşı çok olumsuz haberler duyduklarını vurgulayan Kıragası, "Bu haberler bizleri çok etkiliyor. Kendi takımım adına ve kişisel anlamda üstümüzde büyük bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Bizler Türk kadını olarak ne kadar başarılı olursak bu engellerin ve kötü haberlerin ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu sorumlulukla sahaya çıkacağız. Attığımız her gol, her mücadele, kız çocuklarına ve kadınlara birer mesaj olarak gelecek. Hem umut olmak istiyoruz hem de biz kadınların ötekileştirilmeden, hiç kimsenin namus meselesi olmadan, elinin kiri olmadan, bir birey olarak çok güzel bir şekilde yaptığımız işleri yapmak istiyoruz. Bunun için de çok ciddi bir mücadele vereceğiz. Emin olun 14 Ekim'den beri bunları konuşuyoruz ve düşünüyoruz. 25 Ekim'de sahaya çıkan çok kıymetli oyuncularımın çok güzel bir mesaj vereceğini düşünüyorum." diye konuştu.Baskıyla motive olduklarını belirten Necla Güngör Kıragası, "Baskı üzerimizde her zaman var. Baskı olmadan başarı gelmiyor. O gerginliği hissetmek bizi başarıya götüren yol. Kampımız çok keyifli geçiyor. Son 4 seneye baktığınız zaman kemik kadromuz oturdu. 2020'de sadece savunma çalıştığımız takımımız, artık savunmadan hücuma geçişlerin çalıştırıldığı ve hücum bölgesinde daha fazla varyasyon gördüğümüz bir takıma evrildi. Birbirini çok seven, kenetlenmiş, birbirine inanan kadınlarla dolu bir takımız." yorumunu yaptı. Galatasaray Petrol Ofisi'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılarak önemli bir başarıya imza attığını da kaydeden Kıragası, sözlerini şöyle tamamladı:"Galatasaray'ın bu sene başardığı şeyler çok kıymetli. Kadın futbolunun ülkemizde devam etmesi ve gelen yatırımların daha da artması için önemliydi. Onlarla çok gurur duyuyoruz. Zor bir grupta mücadele ediyor olmak, grupta amatör statüdeki tek takım olmak ve çok zor takımlara karşı mücadele ediyor olmak çok zor. Emekleri, verdikleri mücadele, geleceğe ne kadar emin adımlarla ilerlediğimize bir vurgu. Yapılan yatırımların karşılığının alındığını görüyorum."Milli takımın medya günü, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.