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NBA, Yükselen Yıldızlar kadrolarını duyurdu!

NBA, Amerika Birleşik Devletleri ve Dünya karmalarının oluşturduğu 2021 Yükselen Yıldızlar kadrolarını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA, Amerika Birleşik Devletleri ve Dünya karmalarının oluşturduğu 2021 Yükselen Yıldızlar kadrolarını duyurdu.

Bu sezon KOVID-19 salgını nedeniyle oynanmayacak karşılaşmanın kadrolarının belirlenmesi adına, NBA yardımcı antrenörleri 10'ar tane ABD'li ve uluslararası oyuncu için oy kullandılar.

ABD Karması:

LaMelo Ball (Charlotte Hornets)
Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
Tyrese Haliburton (Sacramento Kings)
Tyler Herro (Miami Heat)
De'Andre Hunter (Atlanta Hawks)
Keldon Johnson (San Antonio Spurs)
Ja Morant (Memphis Grizzlies)
Michael Porter Jr. (Denver Nuggets)
Zion Williamson (New Orleans Pelicans)
James Wiseman (Golden State Warriors)

Dünya Karması:

Precious Achiuwa (Heat, Nijerya)
Nickeil Alexander-Walker (Pelicans, Kanada)
Deni Avdija (Washington Wizards, İsrail)
RJ Barrett (New York Knicks, Kanada)
Facundo Campazzo (Nuggets, Arjantin)
Brandon Clarke (Grizzlies, Kanada)
Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder, Kanada)
Rui Hachimura (Wizards, Japonya)
Theo Maledon (Thunder, Fransa)
Mychal Mulder (Warriors, Kanada)


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