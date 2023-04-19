NBA oyuncuları, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ı ligdeki en "şişirilmiş" oyuncu olarak seçti.



The Athletic'ten Sam Amick ve Josh Robbins'in düzenlediği ankete göre, normal sezonun son üç haftasını etkileyen birden fazla soru için toplam 108 oyuncuyla anket yapıldı ve Young, %14,8 ile en şişirilmiş oyuncular listesinde birinci sıraya yerleşti. Açıklanmayan 'öteki' isimler ise %31,5'lik dilimde yer aldı.



Young'ı %7,4 ile New York Knicks forveti Julius Randle ve Toronto Raptors forveti Pascal Siakam takip ederken, listedeki bir sonraki isim %5,6 ile Miami Heat'ten Jimmy Butler oldu.



2018'de Oklahoma Üniversitesi'nden 5. sırada draft edilmiş olan Young, NBA'e gelişinden bu yana olağanüstü bir performans sergilemiş 25.5 sayı, 3.7 ribaund ve 9.3 asist ortalamaları yakalamıştı.





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