NBA hakemleri, Toronto Raptors guardı Fred VanVleet'in şikayetlerinin ardından Ben Taylor'ın cezalandırıldığına dair iddiaları resmen yalanladı.



VanVleet birkaç hafta önce Raptors'ın kaybettiği bir maç sonrası yaptığı açıklamalarda, NBA hakemi Taylor'ın kendisine özellikle teknik fauller çaldığını iddia etmişti.



NBA, VanVleet'i yorumlarından dolayı para cezasına çarptırmıştı ve bazı iddialara göre, bu açıklamadan sonra Taylor'ın görevlendirildiği maç sayısı azaltılmıştı.



NBA hakemleri resmi Twitter hesabı, bu iddiaların asılsız olduğunu şu tweet ile açıkladı:



"Bu kesinlikle yanlış. Bahsedilen maçların programı haftalar öncesinden yayınlanmıştı. Ben Taylor yarı zamanlı bir ekip şefidir ve sezon boyunca sık sık atamalar alır. Bu atamalar ise hiç değişmemiştir."



NBA genelinde hakemlere karşı şikayetler, Phoenix Suns koçu Monty Williams'ın Giannis Antetokounmpo'nun aldığı faulleri eleştirmesi veya Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic'in hakemlere para ödendiğini ima etmesi gibi olaylarla, bu sezon neredeyse her gün gündemden düşmemişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ