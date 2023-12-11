NBA'den Trae Young'a 25 bin dolar para cezası

NBA, Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young'a "maç hakemiyle yüz yüze gelerek kendisine yönelik uygunsuz bir dil kullandığı" gerekçesiyle 25 bin dolar para cezası verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'den Trae Young'a 25 bin dolar para cezası
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11 Aralık 2023 11:02
NBA, Atlanta Hawks'ın yıldızı Trae Young'a "maç hakemiyle yüz yüze gelerek kendisine yönelik uygunsuz bir dil kullandığı" gerekçesiyle 25 bin dolar para cezası verdi.

Hawks'ın Brooklyn Nets'e mağlup olduğu son karşılaşmada Young, hakemin gerekli kararları vermediğine inanarak bu konudaki hayal kırıklığını defalarca dile getirmişti.

Young'ın bu hoşnutsuzluğu son karşılaşmada doruğa ulaşmış; maçı kazandırabilecek bir şut denemesi sırada kendisine faul yapıldığı düşüncesiyle anında hakemlerle diyaloğa girmişti.

Young bu sezon 19 maçta 27.2 sayı, 10.6 asist ve 2.8 ribaund ortalamalarına sahip.

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