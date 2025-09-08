08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Gine Bissau-Cibuti
19:00
08 Eylül
Gine-Cezayir
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Libya-Swaziland
22:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00
08 Eylül
Malezya-Filistin
16:00
08 Eylül
Endonezya-Lübnan
16:30
08 Eylül
Kuveyt-Suriye
19:00
08 Eylül
Birleşik Arap Emirlikleri-Bahreyn
19:30
08 Eylül
Çek Cumhuriyeti-Suudi Arabistan
20:15
09 Eylül
Yeni Zelanda-Avustralya
10:00
09 Eylül
El Salvador-Suriname
03:30
09 Eylül
Panama-Guatemala
04:30

NBA, 2026-27 sezonu maaş tavanı tahminini artırdı

NBA, takımlara 2026-27 sezonu için maaş tavanı tahmininin 1 milyon dolar artarak 165 milyon dolardan 166 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Bu artış, lig gelirlerindeki büyümenin bir yansıması olarak gerçekleşti. Ulusal yayın hakları, bilet satışları ve uluslararası ortaklıklar bu büyümeyi destekleyen temel faktörler oldu.

2025-26 sezonu maaş tavanı: 154.6 milyon dolar (rekor seviye)


2024-25 sezonu maaş tavanı: 140.5 milyon dolar

2023-24 sezonu maaş tavanı: 136 milyon dolar

Üç sezon gibi kısa bir sürede takımlar 30 milyon dolara yakın ek maaş tavanı alanı elde etmiş olacak.

Bu artış, takımların kadro kurarken daha esnek olmasını sağlayacak ve özellikle maksimum kontrat uzatmaları için önemli fırsatlar yaratacak. Ayrıca, Golden State Warriors, Boston Celtics ve Milwaukee Bucks gibi lüks vergi sınırına yakın büyük pazar takımları için de rahatlama sağlayacak.

2016 yılında ESPN ve Turner Sports yayın anlaşmasının ardından maaş tavanı 94 milyon dolara yükselmişti. Son artış bu kadar dramatik olmasa da NBA'in mali açıdan güçlü ve istikrarlı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
