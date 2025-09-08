NBA, takımlara 2026-27 sezonu için maaş tavanı tahmininin 1 milyon dolar artarak 165 milyon dolardan 166 milyon dolara çıktığını bildirdi.Bu artış, lig gelirlerindeki büyümenin bir yansıması olarak gerçekleşti. Ulusal yayın hakları, bilet satışları ve uluslararası ortaklıklar bu büyümeyi destekleyen temel faktörler oldu.154.6 milyon dolar (rekor seviye)140.5 milyon dolar136 milyon dolarÜç sezon gibi kısa bir sürede takımlar 30 milyon dolara yakın ek maaş tavanı alanı elde etmiş olacak.Bu artış, takımların kadro kurarken daha esnek olmasını sağlayacak ve özellikle maksimum kontrat uzatmaları için önemli fırsatlar yaratacak. Ayrıca, Golden State Warriors, Boston Celtics ve Milwaukee Bucks gibi lüks vergi sınırına yakın büyük pazar takımları için de rahatlama sağlayacak.2016 yılında ESPN ve Turner Sports yayın anlaşmasının ardından maaş tavanı 94 milyon dolara yükselmişti. Son artış bu kadar dramatik olmasa da NBA'in mali açıdan güçlü ve istikrarlı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.