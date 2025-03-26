NBA, ESPN'den Bobby Marks'ın haberine göre 2025-26 sezonunda maaş sınırını %10 artırmayı onayladı.



Mevcut 140.6 milyon dolarlık maaş sınırı, 14 milyon dolarlık bir artışla 154.6 milyon dolara çıkacak. %10'luk bu artış, mevcut Toplu İş Sözleşmesi (CBA) kapsamında izin verilen maksimum oran olarak belirlendi.



Lüks vergisi sınırının 187.9 milyon dolar, birinci apronun 195.9 milyon dolar ve ikinci apronun 207.8 milyon dolar olarak hesaplandığı bildirildi.



Bu sezon lüks vergisi sınırının altında kalan takımlar, vergiyi aşan takımlardan 11.5 milyon dolar gelir elde edecek. Brooklyn Nets, yaklaşık 90 milyon dolarla yaz döneminde en fazla maaş boşluğuna sahip takımlardan biri olacak. Detroit Pistons ve New Orleans Pelicans ise 20 milyon dolardan fazla maaş boşluğu bulunan diğer ekipler arasında yer alıyor. Öte yandan, Boston Celtics'in yaklaşık 70 milyon dolarlık bir aşım ile maaş esnekliği en düşük takım olduğu belirtiliyor.



LeBron James, James Harden ve Kyrie Irving'in serbest oyuncu pazarına çıkabilecek en büyük isimler olduğu belirtilirken, D'Angelo Russell da en dikkat çeken sınırsız serbest oyuncu konumunda bulunuyor.



