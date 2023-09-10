Nazım Sangare: "Hiçbir yere gitmiyorum"

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Nazım Sangare, takımdan ayrılmama kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Nazım Sangare: 'Hiçbir yere gitmiyorum'
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10 Eylül 2023 11:36
Fenerbahçe'nin 2020 yaz transfer döneminde Antalyaspor'dan 1 milyon 750 bin euro'ya transfer ettiği Nazım Sangare''nin geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.



"AYRILMAYACAĞIM"

Yönetimin 'kulüp bul' dediği tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'den aldığı ücretin yarısı bile önerilmeyince, ayrılmak istemediğini yönetime iletti.

Fenerbahçe kariyerine 50 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Nazım Sangare, bu maçlarda 2 gol 5 asistlik katkı gösterdi.

 
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