Nazım Sangare: 'Hiçbir yere gitmiyorum'

Fenerbahçe'nin 2020 yaz transfer döneminde Antalyaspor'dan 1 milyon 750 bin euro'ya transfer ettiği Nazım Sangare''nin geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.
"AYRILMAYACAĞIM"
Yönetimin 'kulüp bul' dediği tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'den aldığı ücretin yarısı bile önerilmeyince, ayrılmak istemediğini yönetime iletti.
Fenerbahçe kariyerine 50 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Nazım Sangare, bu maçlarda 2 gol 5 asistlik katkı gösterdi.
"AYRILMAYACAĞIM"
Yönetimin 'kulüp bul' dediği tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'den aldığı ücretin yarısı bile önerilmeyince, ayrılmak istemediğini yönetime iletti.
Fenerbahçe kariyerine 50 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Nazım Sangare, bu maçlarda 2 gol 5 asistlik katkı gösterdi.