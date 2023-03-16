Napoli-Eintracht Frankfurt maçı öncesi çıkan olaylarda 8 gözaltı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya temsilcisi Napoli ile Almanya ekibi Eintracht Frankfurt arasında dün Napoli'de oynanan rövanş mücadelesinin öncesinde ve sonrasında iki takım taraftarların yol açtığı olaylar nedeniyle 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Napoli ile Eintracht Frankfurt arasında dün oynanan ve ev sahibi takımın 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldiği müsabaka öncesi ve sonrasında çıkan olaylarla Napoli kent merkezi savaş alanına döndü.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre, karşılaşma öncesinde Alman taraftarlar, kent merkezine doğru izinsiz yürüyüşe geçmiş ve daha sonra polise havai fişek, patlayıcı madde, taş atarak çatışırken, maçın ardından da bu kez Napolili taraftarların, Almanların bulunduğu otellerin olduğu bölgeye gitmeye çalışması nedeniyle kentte şiddet olayları yaşandı.



Napolili taraftarlara, İtalyan polisi engel olurken bu sırada taraftarların çok sayıda patlayıcı madde ve havai fişek attığı kaydedildi.



Alman taraftarların, sabah erken saatlerde polis araçları eşliğinde otobüslere doldurularak kentten ayrılmaları için tren garı, havaalanı ve Salerno kentine götürüldüğü belirtildi.



Napoli Valisi Claudio Palombo, kentte çıkan olaylarla ilgili olarak sabah saatlerinde olağanüstü güvenlik toplantısı düzenledi.



Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Napoli Emniyet Müdürü Alessandro Giuliano, bilet satışı yapılmamasına rağmen maç için Napoli'ye gelen 470 Alman taraftar olduğunu, bunlardan şu ana kadar 3'ünün olaylardaki sorumlulukları sebebiyle gözaltına alındığını aktardı.



Giuliano, olaylara karışan 5 İtalyan'ın da gözaltında olduğunu bildirdi.



Dünkü olaylarda 6 güvenlik görevlisinin yaralandığı bilgisini paylaşan Giuliano, olaylara yönelik incelemelerinin sürdüğünü de aktardı.



Almanya'daki ilk maçta da gerginlik yaşanmıştı



Napoli ve Eintracht Frankfurt takımları arasında 21 Şubat'ta Almanya'da oynanan karşılaşma öncesinde de olaylar çıktığı için İtalya İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliğini gerekçe göstererek, Alman taraftarların Napoli'deki maçı stattan izlemesine yasak getirmişti.



Temyiz mahkemesine yapılan itiraz neticesinde bu yasak kısmen kaldırılmış ve Frankfurt'ta ikamet edenlere ve bu kentten gelenlere yönelik bilet satışının yasak olduğu, bu kapsam dışında kalan Alman taraftarlara ise bilet satışı yapılacağı açıklanmıştı.



UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, dün Alman basınına yaptığı açıklamada, Eintracht Frankfurt taraftarlarına getirilen deplasman yasağını "kabul edilemez" olarak nitelemişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ