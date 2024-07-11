Nando De Colo'dan yeni imza!

THY EuroLeague ekibi ASVEL, Nando De Colo ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nando De Colo'dan yeni imza!
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11 Temmuz 2024 23:55
THY EuroLeague'in Fransız ekibi ASVEL'den kadrosunu korumak adına önemli bir hamle geldi.

ASVEL, Fransız yıldız Nando De Colo ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Nando De Colo, geride bıraktığımız sezon EuroLeague'de 12.2 sayı, 4.1 asist ve 1.8 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.

Asvel ayrıca dış transferde kadrosunu Tarik Black ile güçlendirmişti.

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