Nainggolan: 'Mourinho'nun Roma'sı izlenemez bir takımdı'

Roma'nın eski futbolcusu Radja Nainggolan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Roma'yı çalıştırdığı dönemle ilgili flaş ifadeler kullandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Belçikalı futbolcu, "Mourinho ve Roma... Geçen sezon Roma - Salernitana maçını izlemeye gittim. Oğlum yanımda olsaydı ilk yarı bittiğinde onu da alır ve stadyumdan ayrılırdım.
Evet biliyorum Konferans Ligi'ni kazandılar, sonraki sezon Avrupa Ligi'nde final oynadılar ama Mourinho'nun Roma'sı izlenemez bir takımdı. Sahada gördüğüm şeyden keyif almıyordum" dedi.
Belçikalı futbolcu, "Mourinho ve Roma... Geçen sezon Roma - Salernitana maçını izlemeye gittim. Oğlum yanımda olsaydı ilk yarı bittiğinde onu da alır ve stadyumdan ayrılırdım.
Evet biliyorum Konferans Ligi'ni kazandılar, sonraki sezon Avrupa Ligi'nde final oynadılar ama Mourinho'nun Roma'sı izlenemez bir takımdı. Sahada gördüğüm şeyden keyif almıyordum" dedi.