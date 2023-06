Naim Süleymanoğlu Kapalı Spor Salonu hizmete açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kanuni Mahallesi'ne inşa edilen ve milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun adını taşıyan kapalı spor salonu ve spor kompleksinin açılışı yapıldı.



Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Naim Süleymanoğlu Kapalı Spor Salonu'nun açılışına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Ömer Öztürk, olimpiyat şampiyonu milli halterci Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Naim Süleymanoğlu'nun bir "kahraman" olduğunu belirterek, "Koşa koşa ülkemize geldi. Brezilya'da dünya şampiyonu oldu, altın madalyalar aldı, dünya rekorları kırdı, defalarca şanlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı okuttu. Naim Süleymanoğlu milli bir kahramandır. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal döneminde Türkiye'ye getirildi. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz yapması gerekeni yaptı, Naim Süleymanoğlu'nu Bulgaristan'dan aldı, buraya getirdi. İnşallah bu spor tesisimizde Naim Süleymanoğlu gibi nice başarılı sporcular yetişecek." ifadelerini kullandı.



Spor tesisine ilişkin bilgiler de paylaşan Altınok, şunları kaydetti:



"Keçiören'imize ve Başkent'imize yeni bir eser daha kazandırdık. Bu eserin kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Gençlik Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Naim Süleymanoğlu Kapalı Spor Salonu'muzun yanında park ve yürüyüş yollarımız, tenis kortlarımız, spor tesislerimiz, park ve bahçelerimiz var. Burayı önemli bir spor merkezi haline getirdik. Burası rantı çok olan bir yerdi. Toplam park ve spor tesisi alanımız 30 bin metrekaredir. Burayı bir spor adası haline getirdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 58 milyar TL bütçesi var, bizim 1 milyar 600 milyon TL bütçemiz var. Büyükşehirden daha çok hizmet yapıyoruz. Her gün açılış, her gün temel atma törenleri yapıyoruz."



Altınok, sağlıklı yaşam için sporun önemini vurgulayarak, "En iyi profesör spordur. En iyi sağlık merkezi spordur. En iyi hastane spordur. Spor yapmanın mazereti ve yaşı olmaz. Zaman buldukça spor yapınız. Özellikle çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spora teşvik etmek gerekiyor. Spor yapanlar, en az hastaneye giden kimselerdir. Şehrimizin her tarafını parklarla, spor tesisleri ile nakış nakış örüyoruz. Bunların tamamını da ücretsiz hizmette sunuyoruz. Halı sahalarımızı ücretsiz olarak hizmete sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





