Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, Stephen Curry'nin kalan sezonları süresince, ekibin şampiyonluk şansını en verimli şekilde kullanmaya kararlı olduğunu söyledi.



Curry, 2015-16'da ikinci MVP ödülü kazandığı sezondan beri, en iyi bireysel sezonunu geçiriyor.



Myers, ekibin ve yönetimin bu süreçte ve gelecekte ne yapması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:



"Bu adam emekli olana veya ekibimizde bulunmayana kadar bu sorumluluğu üzerimizde hissediyoruz. Bunu onurlandırmanız ve elinizden geleni yapmanız gerek. Ancak bu, bazı fırsatların sürekli karşımıza çıkacağı anlamına da gelmez. Bunu hep arayış sürecinde olacağız tabii ki, işimiz bu.



Bunu yalnızca sosyal medyadakiler böyle istediği için ya da böyle düşünmeye yönelik bir baskı hissettiğim için düşünmüyorum. Rekabetçi olduğum, kazanmak istediğim ve bir Warriors hayranı olarak büyüdüğüm için bu baskıyı hissediyorum."



"ŞAMPİYON OLSAK BİLE, DURAMAYIZ"



Warriors, kariyerinin bu aşamasında Curry etrafında yapılanmak için, geçmişteki kontratının ucuz olduğu ve etrafındaki oyuncuların daha genç olduğu dönemden daha farklı bir mücadeleye sahip:



"Peki sorumluluğumuz nedir? Bir şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmak ve mümkün olan en iyi oyuncuları etrafına yerleştirmek. Yani bunu yapmaya çalışıyoruz ve sanırım biraz olsun başardık da... Şimdi odak noktamız, bunu nasıl devam ettireceğimiz üzerine. Bu o zamanlar da kolay değildi ve şimdi de hiç kolay değil.



Bir şampiyonluk kazansak bile, 'Harikayız, herkesten daha iyiyiz. Her şeyi doğru yaptık' mentalitesine giremeyiz. Halen hatalar yapacaksınız ve bunlardan ders çıkaracaksınız."



