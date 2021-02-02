'Mustafa Muhammed'e 'Saint-Etienne'e gitme' dedim'

Galatasaray, Mustafa Muhammed'i dün akşam resmen açıkladı. 2 milyon dolar karşılığında 1.5 yıllığına kiralanan ve 4 milyon dolar da satın alma opsiyonu bulunan golcü futbolcu, Sarı-Kırmızılılar'dan bu sezon 400 bin, gelecek sezon ise 725 bin dolar ücret alacak. Fenerbahçe derbisinde sahada olması beklenen Muhammed için Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmed Hassan'dan övgü dolu sözler geldi. Hassan, 23 yaşındaki futbolcunun Salah'tan sonra Mısır'ın en büyük oyuncusu olduğunu söyledi.



TÜRKİYE'NİN EN SEVİLEN KULÜBÜ



2003-2005 yılları arasında ülkemizde İstanbulspor ve Ankaragücü formaları giyen Mısırlı golcü Ramadan Ragap da Muhammed'in Galatasaray'ı seçmesinin çok doğru bir hareket olduğunu belirtti. Mısır basınından "yallakora.com"a konuşan Ragap, "Galatasaray Saint Etienne'den daha büyük kulüp. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahip. Türkiye'de kendisine güzel bir imaj yaratacaktır. Galatasaray Türkiye'nin en sevilen kulübü. Şampiyonlar Ligi'nde sürekli mücadele ediyorlar. Galatasaray, Muhammed'e daha büyük Avrupa takımlarının kapısını açacak. Muhammed, Galatasaray'da yıldız olacak." diye konuştu.



"SAINT-ETIENNE'E GİTME" DEDİM...



İtalya'da düzenlenen 1990 Dünya Kupası'nda Mısır'ın kaptanlığını yapan ve Zamalek'in efsane oyuncularından olan Cemal Abdülhamid de, Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu. "kooora.com"a açıklamalarda bulunan Cemal Abdülhamid, "Zamalek Muhammed'in yerini doldurmakta zorlanacak. Mustafa'dan Saint-Etienne'in teklifini düşünmemesini istedim ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi takımı olduğundan bahsettim. Galatasaray ülkesinde zirvede bir takım. Nitekim de Galatasaray daha iyi bir kulüp ve oraya gitti. Muhammed için en doğru yer Galatasaray'dı." ifadelerini kullandı.



